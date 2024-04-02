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أحمد جودة - القاهرة - تحدث لوثار ماتيوس، قائد منتخب ألمانيا السابق، عن إمكانية العودة للتدريب مجددا بعد أكثر من عقد من الزمن.

حقيقة عودة لوثار ماتيوس للتدريب

وأكد أنه لا يرغب في التعاقد مع أي من الأندية الألمانية والأوروبية، الساعية للاستعانة بمدربين جدد في الصيف، ونفى تماما تفكيره في العودة لمقعد المدير الفني.

وصرح ماتيوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنني مشغول للغاية، وأسافر كثيرا. جدول أعمالي اليومي ممتلئ، وأنا سعيد للغاية بحياتي لأنني أستطيع التحكم فيها قليلا بنفسي".

وأشار ماتيوس "63 عاما" إلى أن حياته يمكن أن تكون مرهقة "لكن إذا أردت الحصول على إجازة لمدة 4 أيام، فلا يمكن لأي ناد أو اتحاد أن يقول لي: هيا، لدينا تدريب صباح الغد".

وشدد ماتيوس: "من الممتع بالنسبة لي أن أتمكن من اتخاذ قرار بشأن إجازتي".

ويعمل ماتيوس بشكل أساسي هذه الأيام محللا للمباريات في محطتي (سكاي) و(آر تي إل) التليفزيونيتين.

وتوج ماتيوس خلال مسيرته الكروية بكأس العالم مع منتخب ألمانيا الغربية عام 1990 بإيطاليا.

كما شارك في نهائي المونديال عامي 1982 و1986 أيضا، وفاز بكأس الأمم الأوروبية عام 1980.

وحصل ماتيوس على لقب كأس الاتحاد الأوروبي، ونال عدة بطولات محلية مع فريقي بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، وتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

كان مشوار ماتيوس التدريبي، الذي استمر بين عامي 2001 و2011، أقل نجاحا، حيث أحرز لقبا وحيدا حينما فاز بالدوري اليوغوسلافي مع فريق بارتيزان بلجراد، علما بأنه تولى مسؤولية منتخبي المجر وبلغاريا.