نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. ديلي ميل تكشف أول الراحلين عن برشلونة.. ماركا: ريال مدريد يستهدف صفقتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 2-04-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم



ديلي ميل تكشف أول الراحلين عن برشلونة

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه "بات في حكم المؤكد رحيل اللاعب ماركوس ألونسو عن برشلونة في الصيف المقبل".

أوضحت الصحيفة أن لاعب تشيلسي السابق سيغادر كامب نو في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده، وعدم وجود رغبة من النادي الإسباني في تجديد عقده.

وذكرت "عانى اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من أجل المشاركة في المباريات هذا الموسم، وسط إصابة في الظهر أبقته على الهامش لمدة ثلاثة أشهر".

ماركا: ريال مدريد يستهدف صفقتين

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد يركز على إتمام صفقتين قبل البدء في خطوات ضم لاعبين من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية.

أوضحت الصحيفة أنه من المعروف تحركات "الملكي" لضم النجمين كيليان مبابي وألفونسو ديفيز، ولكن في الوقت نفسه النادي الإسباني يسعى إلى حسم صفقتين بأسرع وقت ممكن.

وأضافت "ريال مدريد يأمل بأن يكسب خدمات ليني يورو من ليل الفرنسي، وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت الأرجنتيني".



فوتبول إيطاليا: جرينوود سلاح مانشستر لضم بريمر من "السيدة العجوز"

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم صفقة مهمة من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة فوتبول إيطاليا إن النادي الإنجليزي سيقابل اهتمام "السيدة العجوز" في التعاقد مع اللاعب ماسون جرينوود بإبرام صفقة تبادلية.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يضع المدافع غليسون بريمر ضمن خياراته لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بينما يأمل أن يستغل رغبة يوفنتوس في التعاقد مع غرينوود المعار إلى خيتافي حتى نهاية الموسم، في إبرام صفقة تبادلية.

