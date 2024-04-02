نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة كهربا ورضا سليم.. فشل محاولات الصلح بين الشحات والشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم خلافه الأخير مع المغربي محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز، بعد الأزمة التي جمعت الثنائي في الموسم الماضي.

وتعقدت الأمور بين اللاعبين بعد تصعيد الشيبي الأمر إلى محكمة مدنية وليس رياضية مما قد يعرض اللاعب للإيفاف بسبب كسر قواعد اللعبة.

- تدهور الصلح بين الشيبي والشحات

وأكد حامد وجدي الناقد الرياضي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" محاولات الصلح بين الطرفين تسير في طريق مغلق لعدة أسباب أولها، أن الشحات كان يشكو من تصرفات اللاعب وتجاوزاته داخل الملعب ولم يعتذر لزميله شخصيا".

وتابع:" محامي حسين الشحات، أشرف عبد العزيز، قام بالتعدي على الشيبي عبر حسابه الشخصي بعد إقصاء المغرب أمام جنوب إفريقيا".

وواصل:" كهربا ورضا سليم تدخلوه لاحتواء الأزمة ولكن اللاعب رفض ومحامي الشيبي أكد على مثول الشحات أمام المحكمة يوم 18".

وأشار:" الشحات طلب مثول 14 لاعب للشهادة أولهم طاهر محمد طاهر وعلي معلول والشناوي وسيد عبد الحفيظ وطاقم تحكيم المباراة مع وجود تقرير مراقب المباراة وإرفاقه واستدعاء عامر حسين وجمال علام بسبب العقوبات".

وأختتم:" الشحات قدم كل ما يفيد أن خطوات الشيبي ليست قانونية والشيبي يرغب في اعتذار حسين الشحات عبر مؤتمر صحفي ".

