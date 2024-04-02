نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيرحل؟.. الأهلي يجهز مفاجأة لموديست ومعلول على بوابة الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق فوزا ثمينا أمام نظيره سيمبا التنزاني خارج الديار، بهدف نظيف، ضمن مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الإياب مساء الجمعة القادم على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحسم التأهل نهائيا.

- موقف ابو علي من المشاركة أمام سيمبا

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" يوجد تخوف من جانب إدارة الأهلي بم التسرع في مشاركة وسام أبو علي أمام سيمبا، لتفادي تجدد أي إصابات".

وتابع:" الجميع يرى أن الأمور قد تختلف مع موديست واللاعب قد يستمر داخل الأهلي مع تعديل عقده المادي وتقليل للراتب".

وأشار عن معلول:" الأهلي هو منظومة الانتماء والجميع يكن له جب واحترام كبير، ولكن الأرقام التي تدفعها الإدارة بالدولار كبيرة لذلك يفكروا جديا في تقليل هذه النفقات، ومعلول لن يخطئ حال رحيله إلى الخليج والأهلي سيقوم بتكريمه".

