نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتقرير مفاجئ.. الأهلي يقرر رحيل نجمه في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسعى إدارة النادي الأهلي، لحسم ملف تجديد وتعديل عقود بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، تقديرا لهم بعد الانجازات الأخيرة والتتويج بالعديد من البطولات.

ويهدف الأهلي لاستمرار بعض عناصر الخبرة مع دمج الصفقات الجديدة التي يبرمها الفريق لمواصلة المنافسة على البطولات.

- تفاصيل تجديد عقود لاعبي الأهلي

وأكد محمد عراقي الناقد الرياضي عبر شاشة أون تايم سبورت مع سيف زاهر:" العديد من اللاعبين سوف يقوم الأهلي بتعديل عقودهم في الفترة القادمة".

وتابع:" الأهلي اتفق على تعديل عقد الشناوي خاصة بعد قدوم إمام عاشور وتجديد عقد الشحات أصبحوا أكثر راتبا من الشناوي وذلك ما سيتغير ويبقى الشناوي الأعلى أجرا".

وواصل:" تقرير يانكون أجبر كولر على التفكير في رحيل حمزة علاء بسبب عدم اقتناع المدرب بمستواه الفني واعارته، لذلك يقترب الزنفلي من البقاء داخل الأهلي".

