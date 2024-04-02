عاجل.. أتلتيكو مدريد يقترب من خطف نجم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - توشك إحدى الصفقات المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية على الإنجاز، حيث يُشير التقارير إلى اقتراب أحد نجوم برشلونة من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

أتلتيكو مدريد يقترب من خطف الونسو

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يُعتقد أنه قدم خطوات جادة نحو التعاقد مع ماركوس ألونسو، الظهير البارز في صفوف برشلونة.

علمًا بأن عقد ألونسو مع برشلونة ينتهي في نهاية الموسم الحالي، ويبدو أن النادي الكتالوني لا ينوي تمديد تعاقده.

وتركز إدارة أتلتيكو مدريد جهودها على التوقيع مع لاعبين ينتهي عقدهم قريبًا أو الحصول على صفقات مجانية، بهدف توفير التمويل اللازم لتعزيز مراكز محددة في الفريق.

ويأتي اهتمام أتلتيكو بألونسو في إطار رغبته في تدعيم خط الدفاع، حيث يُعتبر ألونسو خيارًا مثاليًا لمركز الظهير الأيسر.

يُذكر أن أتلتيكو قد حاول التعاقد مع ألونسو مرتين سابقًا، أثناء فتراته مع فيورنتينا وتشيلسي.