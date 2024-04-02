نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. ريال مدريد كان يتوقع حملة ضد مبابي في فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشارت تقارير صحفية إلى ان نادي ​ريال مدريد​ كان يعلم أنه عاجلًا أم آجلًا ستكون هناك حملة في فرنسا ضد لاعب ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي

​كيليان مبابي​ بسبب قراره الرحيل وترك الدوري، حيث رد مبابي بنشر صورة لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شوهد وهو يغادر الملعب من ظهره تحت المطر، وشارة القيادة في يديه.

مفاجأة.. ريال مدريد كان يتوقع حملة ضد مبابي في فرنسا

ولفتت التقارير إلى ان ريال مدريد كان يتوقع هذه الحملة قبل فترة ليست بقصيرة، حيث كانت الصحافة الفرنسية قد انتقدت اداء مبابي ووصفته بالمشين والمهين خاصة وإنه قائد الديوك.

في وقت حرص الملكي على نقل دعمه لمبابي وطالبه بالهدوء، وأبلغه بأن ما يحدث كان متوقعًا، بل أن الأمر استغرق وقتًا أطول من المتوقع كي يظهر للأضواء.