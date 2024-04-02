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أحمد جودة - القاهرة - قد يتعيّن على آرسنال الفوز بجميع مبارياته التسع المتبقية، إذا ما أراد التتويج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، حسب مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.

أرتيتا: التتويج قد يحتاج 9 انتصارات

ويتخلف آرسنال (65 نقطة) بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر وذلك بعد انتزاعه تعادلا سلبيا مستحقا من مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الماضية في عقر دار الأخير، الأحد.

وناشد أرتيتا، لاعبيه استغلال الفرصة المتاحة أمامهم عشية مواجهة لوتون في الدوري المحلي.

وقال في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عما إذا كان فريقه في حاجة لتحقيق سجل مثالي لإحراز اللقب الغائب عن خزائنه عام 2004: "يجب أن تكون الأمور قريبة فعلا من ذلك".

وأضاف: "عندما ترى مستوى وثبات الفرق الأخرى وما هو مطلوب تاريخيا للفوز في هذا الدوري، فلن يكون الأمر بعيدا جدا عن ذلك".

وتابع: "هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه والآن نريد أن ننتهز هذه الفرصة ونحقق ذلك. لقد عملنا كل يوم بهذا الحماس والشغف لتحقيق ذلك والاستمتاع باللحظة أيضا".

وأوضح: "أرى الفريق يقدّم كرة سلسة وهم متحمّسون حقا لخوض كل مباراة. أنا مليء بالطاقة وهذا أجمل جزء من الموسم".

وتعتبر المواجهة ضد لوتون تاون الأولى في سلسلة من 8 مباريات خلال الشهر الحالي، بينها مواجهتان قويتان ضد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد آرسنال مرشحا بقوة للفوز على لوتون، لكن لاعبيه يدركون بأنهم احتاجوا أمام الفريق نفسه لتسجيل هدف متأخر بالوقت بدل الضائع في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي ليفوزوا بشق الأنفس 4-3.

وردا على سؤال عمّا يتذكّره من تلك المباراة، ختم أرتيتا: "صعوبة الفوز هناك، هو أمر تواجهه كل الفرق. إنهم يستحقون الكثير من التقدير أكثر من أي فريق آخر في هذا الدوري".

