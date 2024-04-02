نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت|محمد عواد: سعيد بعودتي لمنتخب مصر ورابطة الأندية تفجر مفاجأة جديدة عن ديربي الأهلي والزمالك.. أمير عزمي مجاهد: حمزة المثلوثي الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الثلاثاء الموافق 02-04-2024.

عواد: بعد عودة الاستقرار بالنادي.. هناك 3 عوامل ستقود الزمالك للتتويج بالكونفدرالية

أكد محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك أن هناك 3 عوامل سيقودون الأبيض للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، هم الاستقرار وامتلاك قائمة كبيرة من اللاعبين الجيدين والروح الجديدة داخل الفريق.

وقال محمد عواد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك يستطيع تحقيق بطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم".

وأضاف: "الآن لدينا الاستقرار، بالإضافة إلى امتلاك مجموعة قوية من اللاعبين الكبار، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق وأن نحقق تلك البطولة".

وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "الجميع في نادي الزمالك من مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير يرون أن هناك روح جديدة في الفريق".

محمد عواد: سعيد بعودتي لمنتخب مصر.. وأتمنى أن أكون جزءًا من تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أعرب محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك عن سعادته بعودته إلى منتخب مصر من جديد، وذلك بعد انضمامه لقائمة الفراعنة في معسكر شهر مارس الماضي.

وقال محمد عواد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشكر الله على عودتي لمنتخب مصر، وكان لي نصيب في المشاركة في معسكر شهر مارس الماضي".

وأضاف: "المشاركة باستمرار في المباريات تصنع الفارق في تطوير المستوى، وحتى على المستوى المعنوي والفني للاعب".

وأتم محمد عواد تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن تسير الفترة القادمة بشكل أفضل، وأن يكون هناك استقرار، وأن أساعد فريقي على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".

رابطة الأندية تفجر مفاجأة جديدة عن ديربي الأهلي والزمالك في السعودية

فجر أحمد دياب، رئيس رابطة الدوري المصري الممتاز، مفاجأة جديدة بشأن نقل مباراة الأهلي والزمالك القادمة في دوري نايل، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البطولة المحلية.

وأكد أحمد دياب خلال تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" الفترة الماضية نحاول التحرك محليا وخارجيا وكان أخرهم استضافة بطولة كأس عاصمة مصر، واستضافة المملكة العربية السعودية لكأس مصر".

وواصل:" علاقتنا التاريخية مع الدول العربية منها السعودية والإمارات تسهل كل الأمور ويوجد عرض لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك القادمة في موعدها دون تغيير ويتم التفاوض حوله الآن وفي خلال يومين سيكون القرار النهائي".

وتابع:" يوجد عائد مادي للقطبين وجميع فرق الدوري المصري والأهلي والزمالك يرحبان بتلك الخطوة".

وأكمل:" العروض المقدمة ضخمة للغاية وتتخطى مئات الملايين في المباراتين ويتقسم على جميع أندية الدوري الممتاز".

وأختتم:" الفيفا يرد دائما على تلك الاستفسارات بأنها شأن داخلي في تنظيم البطولات المحلية ولا يوجد في اللائحة ما يمنع ذلك وحكام المباراة سيكون طاقم مصري".

مفاجأة لجماهير الأبيض.. زيزو يحسم مصيره من الرحيل عن الزمالك

تحاول إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، حسم ملف تجديد عقود العديد من نجوم القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، والذي يأتي في مقدمتهم أحمد سيد زيزو.

وساهم زيزو مؤخرا في قيادة القلعة البيضاء لتحقيق فوزا هاما أمام نظيره نادي فيوتشر، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بهدفين مقابل هدف.

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" نادي الزمالك يدير ملف الصفقات القادمة والراحلين بشكل مميز ونجح بامتياز في اختبار القيد وحتى الآن نجح في غلق الفريق جيدا".

وتابع:" لبيب فقط من يعرف خطوات الزمالك في الفترة القادمة، والخاص بالتعاقد مع صفقات جديدة".

وواصل:" زيزو زملكاوي اليوم وغدا والموسم القادم، وهذا الحديث من داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء".

أمير عزمي مجاهد: حمزة المثلوثي هو الأفضل في الزمالك.. والأبيض استفاد من فترة التوقف

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن هدف التونسي حمزة المثلوثي في نهاية الشوط الأول في مواجهة مودرن فيوتشر، غير من مجرى المباراة لصالح القلعة البيضاء.

وقال أمير عزمي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، حمزة المثلوثي من أفضل لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ويتميز بثبات المستوى.

وشدد المدرب العام السابق للزمالك، على أن التراجع البدني للاعبي مودرن فيوتشر منح الأفضلية للأبيض خلال شوط المباراة الثاني، مؤكدًا أن نتيجة المباراة خادعة والمنافس لم يفقد الأمل في التأهل لنصف النهائي حتى الآن.

وتابع، استفاد الزمالك كثيرًا من فترة التوقف الأخيرة، وظهر بشكل فني أفضل من مباراة الجونة الأخيرة في بطولة الدوري.

وأتم أمير عزمي تصريحاته قائلًا، بحسابات المنطق الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي، وعليه التعامل بحذر في المباريات الإقصائية بالحفاظ على نظافة شباكه في المباريات المُقبلة.