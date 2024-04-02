تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لاتسيو في كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء 2-4-2024 على ملعب "الأوليمبكو"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة لاتسيو في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو لويز، جيلسون بريمير، دانيلي روجاني، ماتيا دي تشيليو.

خط الوسط: فابيو ميرتي، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: مويس كين، أندريا كامبياسو، فيديريكو ديماركو.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في كأس إيطاليا

تذاع مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي عامر عبد الله.