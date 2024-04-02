نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يفجرها: هناك لاعبين في الأهلي "زملكاوية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد صديق المدرب المساعد لفريق مودرن فيوتشر، ونجم الزمالك السابق، أنه ينتمى لتشجيع نادى الزمالك رغم اللعب فى النادى الاهلى، مشيرا إلى أنه لعب في القلعة الحمراء لأنه محترف في النهاية وهذا عمله.

تصريحات محمد صديق

‏‎وأوضح محمد صديق خلال تصريحات إذاعية: أنا قولت مش مبسوط داخل الاهلى بسبب بعض المواقف التى تحدث أثناء اللعب، حيث طلبت الرحيل بسبب عدم المساواه فى التعامل بين اللاعبين وعقب الاعتزال ايضا حاولت العمل فى قطاع الناشئين ولكن استقبال مسئولى القطاع كابتن محمد عامر غير لائق.

‏‎وأضاف: عقب الإنتقال للاهلى اتهمنى بعض المسؤلين بالتفويت للاهلى وهذا الأمر لم يحدث وأسوء شى حدث معى كنت اهم لاعب واساسى فى الزمالك ومنتخب مصر ولم يحددوا تعاقدى ورحلت لاعب حر.

‏‎وتابع: هناك بعض اللاعبين تلعب فى الأهلى وتقوم بتشجيع نادى الزمالك حاليا والعكس صحيح.

