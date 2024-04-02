نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الثلاثاء 2- 4- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" عبر السطور التالية، جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الحادية والثلاثين، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم

نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

نوتنجهام فورست ضد فولهام، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

برينلي ضد وولفرهامبتون، الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

بورنموث ضد كريستال بالاس، الساعة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد، التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة

ويواصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، ويليه المصري محمد صلاح برصيد 16 هدف.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز



1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 18 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

3 – أولي واتكينز، أستون فيلا، 16 هدفًا.

4 – دومينيك سولانكي، بورنموث، 16 هدفًا.

5 – سون هيونج مين، توتنهام، 15 هدفًا.

6 – جارود بوين، وست هام، 15 هدفًا.

7 – ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 14 هدفًا.

8 – كول بالمر، تشيلسي، 13 هدفًا.

9 – بوكايو ساكا، آرسنال، 13 هدفًا.

10 – فيل فودين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.