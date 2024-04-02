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أحمد جودة - القاهرة - يأتي يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، في مقدمة المرشحين لتولي قيادة فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في المواسم الـ11 الماضية، في الموسم المقبل.

مدرب "مفاجأة" مرشح لتدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل

وكشفت مجلة “كيكر” الألمانية، في تقرير لها، أن قادة بايرن "يناقشون بقوة" عودة ناجلسمان، الذي أطاحت به القيادة السابقة للنادي قبل 12 شهرا بعد أقل من موسمين.

ورغم ذلك، ذكرت كيكر أن الآراء تبدو "متباعدة" حول ما إذا كان ناجلسمان هو الشخص المناسب لتولي المسؤولية خلفا لتوماس توخيل، مدرب الفريق الحالي، الذي حل محله في أواخر مارس 2023 لكنه سيرحل عن النادي هذا الصيف، رغم تبقي عام آخر على عقده.

وينتهي عقد ناجلسمان كمدرب لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) هذا العام، وقال إنه يمكن أن يستمر على رأس القيادة الفنية لمنتخب (الماكينات) وكذلك ربما يعود لتدريب الأندية مرة أخرى.