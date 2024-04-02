نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يفجع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا صادمًا بوفاة والده خلال الساعات القليلة الماضية، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يتوجه ديانج إلى مالي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد حصوله على إذن من جانب النادي الأهلي، لحضور دفن والده وحضور مراسم العزاء.

من ناحية أخرى يواصل المالي أليو ديانج برنامجه العلاجي، حيث بدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة المقبلة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.