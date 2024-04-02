نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الكرة المصرية ضيوف رامز جاب من الأخر اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق رامز جلال ومتابعيه حلقة اليوم والنجوم المستضافة حيث يستضيف اليوم ثنائي الكرة المصرية لاعبي كرة القدم، في حلقة اليوم.



حيث يستضيف رامز جلال اليوم ثنائي الكرة المصرية مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المصري، وأبو جبل.

ويظهر رامز جلال بستايل متعدد الالوان في العديد من حلقاته كما أنه أختار إكسسوارات، مكونة من سلسلة، ومجموعة خواتم، وأسورة فضي.



وينفذ فكرة البرنامج حول تقوم مقلب في اثنين من المشاهير، أو نجوم الكورة بينهما خلاف أو منافسة، ويتم مصالحتهم من خلاله.



ويُذاع برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، كل يوم في رمضان بعد صلاة المغرب، في تمام الساعة السادسة مساء على قناة "إم بي سي مصر"،.