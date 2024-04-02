نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن السبب.. نجم الأهلي السابق يكشف أسباب فشل انتقاله لفيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد الشيخ نجم الإسماعيلي عن السبب الرئيسي لعدم إكتمال إنتقاله لمودرن فيوتشر خلال يناير الماضي، بعد أن كان على بعد خطوات من التوقيع للفريق.

- أسباب فشل انتقال الشيخ لفيوتشر

وأكد "الشيخ": "ان السبب الرئيسي يرجع لتعاقد مودرن فيوتشر مع حسام حسن المدير الفني وعدم رغبته في تكرار نفس التجربة التي مر بها مع المصري عندما كان العميد يتولى المسؤولية".

وتابع:" أنصح أي لاعب سيتعامل مع العميد في المنتخب أن ينفذ تعليماته ورغباته داخل وخارج الملعب".

وقال بالحرف الواحد "لوحسام حسن قالك ألبس تي شيرت معين أفعل ولا تعترض ولو قالك لا تلبس تي شيرت اخر فأفعل ولا تعترض حتى تضمن بقاؤك مع المنتخب".

وواصل:" حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم يعتمد في تدريبه على التفاؤل والتشاؤم بشكل كبير،وهو السبب الرئيسي في عدم أشراكه أساسيًا مع المصري عندما كان يتولى العميد مسئولية الفريق البورسعيدي".

وأكمل الشيخ:" عقدت أكثر من جلسة مع حسام حسن لمعرفة أسباب عدم اشراكي لكنه كان يقولي مبررات ليس لها علاقة بكرة القدم".

وأختتم "الشيخ": حسام حسن كان يشيد بي في التدريبات ولا يشركني في المباريات سوى خمس أو عشر دقائق مما دفعني للرحيل والاحتراف بالدوري التشيكي بل وتوجهت لأحد الأطباء لعلاج الحالة النفسية التي مررت بها في ذلك الوقت".

