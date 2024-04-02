"مدعي المثالية الجوفاء" مدحت شلبي يهاجم خالد بيومي بسبب الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي مدحت شلبي انتقادا شديدا نحو خالد بيومي، بسبب إقامة مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، على الملاعب السعودية.

مدحت شلبي يهاجم خالد بيومي بسبب الأهلي والزمالك

ونشر تركي آل الشيخ "منشور" من صفحة مدحت شلبي الرسمية، قال فيها “لست من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي أو صفحات الرياضيين الشخصية ولكن لسوء حظي أرسل لي صديق تعليق خاص للأخ خالد بيومي ينتقد فيه إقامة مبارتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري والتي ستقام بالمملكه العربية السعودية الشقيقة”.

وأضاف “أولًا بداية يا أخ خالد لو كان قد تم تكليفك بأي عمل رياضي داخل المملكة، لتغير رآيك تمامًا وأنت تعرف معني كلماتي جيدًا دون الدخول في التفاصيل التي يعلمها الكثيرون”.

وتابع “ثانيًا، دون فلسفتك المعتادة، نحن والسعودية والإمارات أشقاء والمصريون بالملايين يعملون في السعودية والإمارات”.

وأكد “ولا مانع إطلاقًا من محاولة إسعادهم علي الأقل مرتين أو أكثر في الموسم الواحد ناهيك عن الحقوق المادية التي ستساهم بشكل أو آخر في تطوير كرة القدم بالأندية المصرية”

وأتم "وسيبك إنت وبعض من مدعي المثالية الجوفاء من إطلاق الشعارات الرنانه وزغزغة العواطف التي لا تعبر إلا عن ضعفاء النفوس"