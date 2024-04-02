انت الأن تتابع خبر إنتر ميلان يعزز صدارته بعد فوزه على إمبولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه إمبولي 2 -صفر يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.



وتقدم إنتر عن طريق فيدريكو ديماركو في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 81.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني، وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر .