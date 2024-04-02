انت الأن تتابع خبر انطلاق فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت في 26 الشهر الحالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن إطلاق فعاليات ألترا ماراثون البحر الميت لهذا العام في مسيرته التي استمرت 28 عاماً، والمقرر إقامته في 26 من الشهر الحالي.

وينطلق السباق، الذي يقام برعاية سمو الأمير فراس بن رعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تحت شعار "اركض في أخفض بقعة في العالم"، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وبرعاية شركة البوتاس ومجموعة شركات داعمة.

ويعد ألترا ماراثون البحر الميت حدثاً رياضياً مهماً على المستويين المحلي والدولي، ويأتي تأكيداً على الاستمرار في نهج الجمعية الأردنية للماراثونات أركض للأردن إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وإتباع نظام حياة صحية أفضل، بالإضافة إلى الدور السياحي الذي يحققه هذا الحدث في استقطاب السواح الأجانب من خلال السياحة الرياضية والدينية نظرا لموقعه الاستثنائي في منطقة البحر الميت.

وثمن سموه، وفق بيان للجمعية مسيرة الجمعية الأردنية للماراثونات، وسعيها الدؤوب في الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة وتشجيعها لتبني أسلوب حياة صحي وفاعل.

وأكد سموه أهمية الماراثونات الدولية التي تنظمها الجمعية، ودورها في تعزيز مكانة الأردن على خارطة الأحداث الرياضية العالمية والترويج له رياضياً وسياحياً.

من جهته، أعرب أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة عن تقديره لمساعي الجمعية الأردنية للماراثونات في تنمية المجتمع المحلي وخدمة أفراده ودعم المشاريع الخيرية.

وأشاد بالفعاليات الرياضية التي تنظمها الجمعية التي تحظى بإقبال محلي وعالمي متزايد، مؤكداً استمرارية الشراكة بين الأمانة والجمعية لمزيد من التقدم والنهوض معاً بالمجتمع.

وعبرت مدير عام الجمعية لينا الكرد عن امتنانها وشكرها للجهود المبذولة من قبل أمانة عمان على دعمها وإنجاحها للماراثونات التي تنظمها الجمعية، بالإضافة إلى الشركات الداعمة لجميع الماراثونات وعلى رأسهم شركة البوتاس إلى جانب الراعي الرسمي للمياه شركة مسافي وشركة زين للاتصالات وهيئة تنشيط السياحة.

وينقسم ألترا ماراثون البحر الميت لـ 3 فئات إلى جانب سباق الأطفال، حيث جرى فتح باب التسجيل للماراثون على الموقع الإلكتروني للجمعيةrunjordan.com ومكتب الجمعية الأردنية للماراثونات، ويمكن التسجيل عن طريق موقع الجمعية على الإنترنت أو من خلال مكتب الجمعية في منطقة الشميساني.

وسينطلق الألترا ماراثون من شاطئ عمان السياحي في البحر الميت، والذي يضم 3 سباقات رئيسية؛ سباق 50 كم التراماراثون (فردي / تتابع)، سباق 21 كم نصف ماراثون ونصف ماراثون لذوي الاحتياجات الخاصة (كفيفين وكراسي محركة )، سباق 10 كم وال 10 كم للكفيفين والكراسي المتحركة، فيما يشهد يوم الجمعة 3 الشهر المقبل لسباق الخاص بالأطفال الذي سيقام في حدائق الحسين .