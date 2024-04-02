نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعام الثاني على التوالي.. نادي الزهور يستضيف تجمع أعضاء مجالس إدارات الأندية تحت السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ظل حرص نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، على التواصل الدائم مع جميع الأندية حرصت لجنة الشباب بالنادي برئاسة الأستاذ محمد مطيع سكرتير عام النادي، على تنظيم تجمع يضم العديد من أعضاء مجالس إدارات الأندية تحت السن وهم:

١- محمد مطيع - نادي الزهور

1-سيف المنشاوي - المعادي

3- محمد جميل - التوفيقيه

4-مهند مجدي - النادي الاهلي

6-مصطفي تعلب - اتحاد التايكوندو

7-محمد عبد السلام - الزهور

8-مالك البهبيتي - هيليوبلس

10-أحمد عبده - ٦ اكتوبر

11-كريم منير - المقاولون العرب

13-محمد طارق - الزمالك

14-احمد دعبس - الزمالك سابقًا

15-بسنت جوهر - الزمالك سابقا

16- رامي نصوحي - الزمالك

17- أحمد المغربي - اسكندريه للبترول

18- احمد خالد - الزمالك

19- نيره الاحمر - الزمالك.

وتم خلال التجمع مناقشة العديد من الأمور التي تخص الشباب بالأندية والتحديات التي تواجهها الأندية من أجل جذب الشباب للتواجد داخل النادي وممارسة أنشطة مختلفة سواء ثقافية أو فنية أو رياضية.