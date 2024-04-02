نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| حقيقة تسريب أخبار غرفة ملابس الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مع رامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، على سؤال مثير من رامز جلال في برنامجه “جاب من الآخر”.

يستضيف رامز جلال اليوم ثنائي الكرة المصرية مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المصري، وأبو جبل.

شوبير يرد على تسريب الأخبار

قال شوبير ردًا على سؤال رامز إنه يقوم بتسريب الأخبار لوالده، ليرد “غير صحيح على الإطلاق”.

ويظهر رامز جلال بستايل متعدد الالوان في العديد من حلقاته كما أنه أختار إكسسوارات، مكونة من سلسلة، ومجموعة خواتم، وأسورة فضي.

ويُذاع برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، كل يوم في رمضان بعد صلاة المغرب، في تمام الساعة السادسة مساء على قناة "إم بي سي مصر"،.

