نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو جبل يرد على رامز جلال عن سر فشل انتقاله للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، عن فشل مفاوضات انتقاله إلى الأهلي، خلال ظهوره مع رامز جلال في برنامجه “جاب من الآخر”.

يستضيف رامز جلال اليوم ثنائي الكرة المصرية مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي المصري، وأبو جبل.

أبو جبل يرد على فشل انتقاله إلى الأهلي

وقال أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، أبو جبل: “بلاش الكلام في الموضوع ده، معرفش أي حاجة عن القصة دي، كله نصيب”.

ويظهر رامز جلال بستايل متعدد الالوان في العديد من حلقاته كما أنه أختار إكسسوارات، مكونة من سلسلة، ومجموعة خواتم، وأسورة فضي.

ويُذاع برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، كل يوم في رمضان بعد صلاة المغرب، في تمام الساعة السادسة مساء على قناة "إم بي سي مصر".

