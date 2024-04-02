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أحمد جودة - القاهرة - قدم تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، تلميحًا حول الموعد الذي سيعود فيه فيكتور بونيفاس إلى الملاعب بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

تشابي ألونسو يلمح لموعد عودة بونيفاس من الإصابة

لم يشارك المهاجم النيجيري بعد في أي مباراة تنافسية منذ ديسمبر، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الضامة مما جعله يغيب أيضًا عن كأس الأمم الأفريقية 2023.

حيث قام بتكثيف عملية تعافيه خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة لكنه لم يتمكن من الوصول في الوقت المناسب للمشاركة مع باير ليفركوزن في فوزه 2-1 على هوفنهايم في الجولة 27 من الدوري الألماني نهاية الأسبوع الماضي.

يمكن للاعب البالغ من العمر 23 عامًا أن يشارك مرة أخرى مع باير ليفركوزن عندما دوسلدورف في نصف نهائي كأس ألمانيا، المعروف أيضًا باسم كأس ألمانيا.

وخلال تصريحات تشابي ألونسو قبل مواجهة فريقه ضد دوسلدورف في باي أرينا مساء الأربعاء.

قال المدرب الاسباني "ليس لدينا أي لاعبين مصابين. الجميع يمكن أن يكونوا متاحين للفريق."

وأضاف "يمكن لبونيفاس أن يلعب جزءًا من المباراة. لقد تدرب بقوة وتجاوزها بعقلية قوية. لا يطيق الانتظار حتى يعود إلى الملعب."

في غياب بونيفاس، واصل باير ليفركوزن مستواه المثير للإعجاب، وظل خاليًا من الهزائم وهو على أعتاب الفوز بأول لقب له في الدوري الألماني.

وشارك المهاجم النيجيري في 25 هدفًا في 23 مباراة بجميع المسابقات.

