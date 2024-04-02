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أحمد جودة - القاهرة - لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة النصر وأبها اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

يستعدّ عشاقُ كرة القدم السعودية لمواجهةٍ قويةٍ اليوم الثلاثاء بين فريقي النصر وأبها، في إطار الجولة 26 من دوري روشن السعودي.

و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر وأبها من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

لا تفوت فرصة مشاهدة مباراة النصر وأبها اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

النصر يواجه أبها في تحدٍّ حاسمٍّ لحصد النقاط الثلاث

وتُقامُ المباراة على أرضية استاد الأول بارك، حيثُ يسعى النصرُ لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يُحاول أبهاُ الخروج بنتيجة إيجابية تُبعده عن منطقة الخطر.

ويدخلُ النصرُ المباراةَ بمعنوياتٍ عاليةٍ بعد انتصاره الأخير على الطائي، بينما يبحثُ أبهاُ عن فوزٍ يُنعشُ آماله في البقاء ضمن دوري الكبار.

وتُعدّ المباراةُ اختبارًا حقيقيًا لقدراتِ الفريقين، حيثُ يُعرفُ النصرُ بقدراته الهجومية القوية بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، بينما يُعرفُ أبهاُ بتنظيمه الدفاعي وصرامته في الملعب.

موعدٌ مباراة النصر وأبها

تُقامُ مباراةُ النصر وأبها اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وتُعدّ هذه المباراةُ مُهمّةً للغايةِ لكلا الفريقين، حيثُ يسعى النصرُ لتعزيز موقعه في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يُحاول أبهاُ الابتعاد عن منطقة الخطر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها

تُذاعُ مباراةُ النصر وأبها اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 عبر قناة SSC 5HD.

وتُعدّ قنوات SSC القنواتِ الناقلةَ الحصريةَ لدوري روشن السعودي.

وتُقدّمُ قنوات SSC محتوى رياضيًا مُتنوّعًا، بما في ذلك مباريات الدوري السعودي، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم، وغيرها من البطولاتِ العالميةِ.

وتُبثّ قنوات SSC على مختلفِ الأقمارِ الصناعيةِ، مثل عربسات بدر 6 ونايل سات.

ويمكنُكَ الاشتراكَ في قنوات SSC من خلالِ مزوّدِ خدمةِ البثّ التلفزيونيّ الخاصّ بكَ.

القنوات الناقلة

جدول الترددات

القمر الصناعي التردد الترميز FEC الاستقطاب عربسات بدر 6 12034 27500 3/4 أفقي نايل سات 11766 27500 3/4 أفقي

معلقا مباراة النصر وأبها اليوم في الدوري السعودي



وأسندت قناة SSC مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقين رؤوف خليف وعيسى الحربين.

ترتيب الدوري السعودي

ويدخل النصر المباراة أمام أبها محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، فاز في 19 وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مرات.

أما أبها فيتواجد في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي جعبته 22 نقطة من 25 مباراة، حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 15 مرة.

تشكيل النصر المتوقع

وستكون تشكيلة نادي النصر المتوقعة في مواجهة أبها، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: نواف بوشل، إيميريك لابورت، محمد آل فتيل، أليكيس تيليس.

الوسط: عبد المجيد الصليهم، أوتافيو، سامي النجعي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني وعبد الرحمن غريب.