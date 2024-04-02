نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضحية تشواميني يعود إلى الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد اللاعب الفرنسي الغيني مختار دياخابي اليوم الثلاثاء إلى مدينة نادي فالنسيا الرياضية بعد شهر من تعرضه لخلع في الركبة.

وأصيب دياخابي في مواجهة ريال مدريد في الثاني من مارس الماضي على ملعب ميستايا بخلع في الركبة ومزق في عدة أربطة.

وتعرض اللاعب للإصابة في المنعطف الأخير من المباراة بعد سقوط الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب الريال فوق ساقه اليمنى.

وخضع اللاعب لعملية جراحية بعدئذ بخمسة أيام في مدينة ليون الفرنسية.

وظهر اللاعب اليوم الثلاثاء في مدينة ناديه الرياضية وهو يمشى مستندا إلى عكازين.

ولا يزال دياخابي في مرحلة التعافي من الإصابة التي ستبعده عن الملاعب حتى مطلع 2025 على الأقل.