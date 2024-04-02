نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب آنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير عن التشيكل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام ووست هام مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت أبوظبي

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام وست هام

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو، روميرو، دي فين، أودوجي.

خط الوسط: بيسوما، بينتاكور، ماديسون.

خط الهجوم: جونسون، فيرنر، سون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ووست هام

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة توتنهام هوتسبير ضد وست هام عبر قناة beIN Sports 1HD.