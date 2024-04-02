نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انهيار فينسيوس جونيور.. واقعة عنصرية جديدة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سمع حارس المرمى السنغالي شيخ سار إهانات عنصرية موجهة إليه من المدرجات من قبل، ولكن عندما اقترب أحد المشجعين لمجرد إهانته عنصريًا خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإسباني يوم السبت الماضي، قرر أنه قد اكتفى.

واقعة عنصرية جديدة في الدوري الإسباني

وقال الشاب البالغ من العمر 23 عاما للصحفيين يوم الثلاثاء عن الحادث الذي وقع في بلدة سيستاو التي تسكنها الطبقة العاملة في شمال البلاد "أمسكته وسألته لماذا يهينني. لم يكن سلوكي عدوانيا، أردت فقط أن أسأله عن السبب، مما أدى إلى إلغاء المباراة.

وأضاف "في أحيان أخرى يمكن أن ينظر إلى الأمر على أنه أمر مرح أو مزحة. لكن لم يكن هذا هو الحال يوم السبت، حيث كان الأمر فظيعا ولم أستطع إيقاف نفسي. لقد كان ما كانوا يقولونه محزنا وقبيحا للغاية".

وتوقفت المباراة بين فريق سار رايو ماجاداهوندا وسيستاو ريفر كلوب في الدقيقة 84 بعد أن أدت المشاجرة في البداية إلى طرد سار من قبل الحكم، الذي كان بعيدًا جدًا عن سماع الإهانات المزعومة، ثم غادر زملاؤه الملعب احتجاجًا.

وكانت العنصرية في الرياضة موضوعا ساخنا في إسبانيا، خاصة بعد أن وصف جناح ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي عانى من عدة حوادث إساءة عنصرية ويشارك في حملة ضد العنصرية، العام الماضي الدوري الإسباني وإسبانيا بالعنصرية.

وفي يوم السبت، تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى لدعم المتضررين، مستشهدا بـ "ثلاث حالات عنصرية حقيرة" في ذلك اليوم وحده، بما في ذلك حالة سار.