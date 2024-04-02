نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر أمام أبها في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة أبها، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر أمام أبها

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - بوشل.

الوسط: أوتافيو - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة، فيما يتواجد أبها في المركز قبل الأخير بـ22 نقطة.