وليد الفراج يفتح النار على خالد بيومي بسبب قمة الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - رد الإعلامي وليد الفراج على خالد بيومي، بشأن انتقاده إقامة مباراتي الأهلي والزمالك على الأراضي السعودية.

وليد الفراج يفتح النار على خالد بيومي

وغرد وليد الفراج عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” ردًا على خالد بيومي: “فكرة إقامة مباراتي ديربي كرة القدم المصرية خارج مصر ستصب في مصلحة إعادة تعزيز قيمة قمة الأهلي والزمالك في العالم العربي مرة أخرى بعد سبات استمر سنوات طويلة واعتقد ان اخونا خالد بيومي حسبها غلط”.

وأضاف: "ولو حسبها بحجم استفاده الناديين ماليا وإسعاد اكبر جالية مصرية خارج مصر والتي تستضيفهم السعودية بكل ترحاب لربما كان له رأي آخر".

وأتم "ولا هى الحكاية إن المباراة في الرياض وجدة قد أزعجت البعض يا عم تتعمل مرة ماتضرش ولا ايه ما تبقاش حساس يا صديقي".