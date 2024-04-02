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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزوراء العراقي، رسميا قبول استقالة المدرب حسام البدري، الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

حسام البدري يرحل عن الزوراء العراقي

وقال النادي العراقي في بيان رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إن البدري تقدم باستقالته عن مهمته لظروف خاصة، وأن إدارة الفريق قدرت موقف البدري، ووافقت على الاستقالة، موجهين له الشكر على الفترة التي قضاها”.

وكان الفريق العراقي قد حقق فوزًا وحيد وتعادل 7 مرات وخسر مباراتين، في 10 مباريات في الدوري العراقي.

ويحتل فريق الزوراء المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة. هذا الموسم بعد مرور 20 جولة، برصيد 31 نقطة.