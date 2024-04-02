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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × الأخدود Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

تُقامُ اليوم الثلاثاء 2 إبريل 2024 مباراةٌ قويةٌ تجمع بين فريقي الهلال ضد الأخدود، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والأخدود من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

قمةٌ مرتقبةٌ بين الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي

ويدخلُ الهلالُ المباراةَ مُتصدّرًا لجدول الترتيب برصيد 71 نقطة، بينما يُعاني الأخدودُ من خطر الهبوط، حيثُ يحتلّ المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة.

ويُسعى الهلالُ لتعزيز صدارتهِ للدوري وتحقيق فوزه الـ 24 هذا الموسم، بينما يُحاولُ الأخدودُ الخروج بنتيجة إيجابية تُبعده عن منطقة الخطر.

وتُعدّ المباراةُ اختبارًا حقيقيًا لقدراتِ الفريقين، حيثُ يُعرفُ الهلالُ بقدراته الهجومية القوية بقيادة النجم سالم الدوسري، بينما يُعرفُ الأخدودُ بتنظيمه الدفاعي وصرامتهِ في الملعب.

ويُتوقعُ أنْ تشهدَ المباراةُ صراعًا مثيرًا بين الفريقين، حيثُ يسعى كلٌّ منهما لتحقيق أهدافه.

موعدُ مباراةِ الهلالِ والأخدودِ



تُقامُ مباراةُ الهلالِ والأخدودِ اليومَ الثلاثاءِ 2 إبريل 2024، في تمامِ الساعةِ العاشرةِ مساءً بتوقيتِ مكةِ المكرمةِ، والتاسعةِ مساءً بتوقيتِ القاهرةِ، والحاديةَ عشرةَ مساءً بتوقيتِ أبو ظبي.

وتُقامُ المباراةُ على ملعبِ المملكةِ أرينا، معقلِ كتيبةِ خورخي خيسوس.

شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × الأخدود Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تُذاعُ مباراةُ الهلالِ والأخدودِ اليومَ الثلاثاءِ 2 إبريل 2024 عبرَ قنوات SSC الرياضية السعودية المالكةِ الحصريةِ لنقلِ مبارياتِ البطولاتِ المحليةِ في السعوديةِ وفي منطقةِ الشرقِ الأوسطِ وكذلك دولِ شمالِ إفريقيا.

القنوات الناقلة:

SSC 1 HD بصوتِ فهدِ العتيبي على القناةِ الصوتيةِ الأولى.

بصوتِ فهدِ العتيبي على القناةِ الصوتيةِ الأولى. SSC 1 HD بصوتِ حاتمِ بطيشةِ على القناةِ الصوتيةِ الثانية.

بصوتِ حاتمِ بطيشةِ على القناةِ الصوتيةِ الثانية. SSC SPORT 1 SD بصوتِ المعلقِ فهدِ عريشي.

بصوتِ المعلقِ فهدِ عريشي. منصةُ شاهد VIP بصوتِ المعلقِ فهدِ العتيبي.

جدول الترددات

القمر التردد الترميز FEC الاستقطاب نايل سات 12418 27500 3/4 أفقي عربسات بدر 6 12034 27500 3/4 أفقي

المعلقون على المباراة

فهد العتيبي: سيُعلقُ على المباراةِ عبرَ قناةِ SSC 1 HD والقناةِ الصوتيةِ الأولى على منصةِ شاهد VIP.

سيُعلقُ على المباراةِ عبرَ قناةِ SSC 1 HD والقناةِ الصوتيةِ الأولى على منصةِ شاهد VIP. حاتم بطيشة: سيُعلقُ على المباراةِ عبرَ قناةِ SSC 1 HD والقناةِ الصوتيةِ الثانية.

سيُعلقُ على المباراةِ عبرَ قناةِ SSC 1 HD والقناةِ الصوتيةِ الثانية. فهد عريشي: سيُعلقُ على المباراةِ عبرَ قناةِ SSC SPORT 1 SD.

التشكيل المتوقع لـ الهلال اليوم



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، حسان تمبكتي، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج – سافيتش – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم، صالح الشهري، ميشايل.