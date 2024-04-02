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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد الإسباني أندير هيريرا، لاعب وسط أتلتيك بيلباو الحالي وباريس سان جيرمان السابق، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي "ولد ليلعب في ريال مدريد".

نجم باريس سان جيرمان: مبابي سينتقل إلى ريال مدريد

وتزامل هيريرا مع مبابي في باريس سان جيرمان، لمدة ثلاثة مواسم (2019-2022)، وخلال تلك الفترة، أقام علاقة جيدة مع المهاجم الفرنسي، وتستمر حتى الآن.

وتحدث هيريرا، في تصريحات لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير: "سوف أراه في مدريد بالطبع، عاجلًا أم آجلًا المسارات ستلتقي".

وتابع: "كان من المحتمل أن ينتهي الأمر بمبابي في أكبر نادٍ في تاريخ كرة القدم".

وأتم: "لقد لعبت في سرقسطة، ولعبت مع يونايتد وباريس سان جيرمان، ولكن لا يمكن إنكار ما هو واضح.. أفضل اللاعبين في التاريخ يجب أن يرتبطوا بأفضل ناد في التاريخ وهو ريال مدريد".