نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يتقدم بالهدف الأول أمام الأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الهلال بالهدف الأول خلال مباراته أمام الأخدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 26 في دوري روشن السعودي.

ونجح صالح الشهري في تسجيل الهدف الأول لصالح الهلال في الدقيقة 16 بعد تمريرة من روبن نيفيز.

ولا يوجد لاعب هلالي صنع أهداف في الدوري هذا الموسم أكثر من روبن نيفيز بـ (9) تمريرات حاسمة.

تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: صالح الشهري.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 71 نقطة، فيما يتواجد الأخدود في المركز الـ15 بـ24 نقطة.