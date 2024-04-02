كريستيانو رونالدو يسجل هدف "عالمي" أمام أبها "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم النصر بالهدف الثاني أمام أبها، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 21، بعد تصويبة رائعة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح كرستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول لصالح العالمي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

تشكيل النصر أمام أبها

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - بوشل.

الوسط: أوتافيو - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة، فيما يتواجد أبها في المركز قبل الأخير بـ22 نقطة.

النصر