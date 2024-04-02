نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك قبل مواجهة فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتم تقسيم هذا البرنامج إلى فقرتين، الأولي كانت عبارة عن تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، لعلاج الإرهاق وتقوية العضلات.



وتضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة، بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى.



وحرص جواوو ميجيل مدرب الأحمال على قيادة هذه الفقرة، بجانب أعضاء الجهاز الفني، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بمتابعة البرنامج للوقوف على حالة اللاعبين البدنية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.