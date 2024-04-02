نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتقدم بخمسة أهداف دون مقابل على أبها بالشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم النصر بخمسة أهداف دون رد على أبها بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح كرستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول لصالح العالمي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 21، بعد تصويبة رائعة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 33، وأضاف رونالدو في الدقيقة 42، فيما سجل عبد المجيد الصليهم الهدف الخامس في الدقيقة 44.

تشكيل النصر أمام أبها

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - محمد آل فتيل - بوشل.

الوسط: أوتافيو - عبد المجيد الصليهم - سامي النجعي.

الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة، فيما يتواجد أبها في المركز قبل الأخير بـ22 نقطة.