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أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل جلسة جوميز مع عبدالواحد السيد قبل لقاء فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية

وقام المدير الفني بالاطمئنان من عبد الواحد السيد على كافة التفاصيل والترتيبات الإدارية الخاصة بالاستعداد لمباراة العودة أمام مودرن فيوتشر.

وأكد عبد الواحد السيد للمدير الفني على جاهزية كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالفريق وتوفير كافة المتطلبات الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

