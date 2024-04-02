نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمنحه بعض التعليمات.. تفاصيل جلسة جوميز مع دونجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لنبيل عماد "دونجا" لاعب الوسط، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وعقد جوزيه جوميز جلسة خاصة مع اللاعب على هامش المران، منحه خلالها العديد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه بجانب متطلبات أخرى في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.



وأدى "دونجا" البرنامج التأهيلي والبدني مع زملائه خلال المران، وتم الاكتفاء بهذا الجزء وعدم استكماله للتدريبات الجماعية بقرار من جوزيه جوميز المدير الفني وفقا للبرنامج الموضوع للاعب حتى لا يتعرض للإجهاد، على أن يشارك بشكل كامل في التدريبات المقبلة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.