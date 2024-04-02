نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود النصر لتحقيق فوزًا خرافيا على أبها بثمانية أهداف في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أبها، بثمانية أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث المباراة

واستهل فريق النصر الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بضغط كبير من الجانب الهجومي لتسجيل هدف أول مبكر.

وتمكن كرستيانو رونالدو من تسجيل هدف النصر الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

ثم أضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تسديدة رائعة.

وسجل ساديو ماني الهدف الثالث في شباك أبها في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ثم أحرز كرستيانو رونالدو من جديد الهدف الرابع للنصر في شباك أبها في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وسجل عبد الحليم الصليهم الهدف الخامس في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة من رونالدو

وفي الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني من المباراة سجل عبد الرحمن غريب، الهدف السادس للنصر.

وسجل الهدف السابع اللاعب عبد العزيز العليوة في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وأضاف عبد العزيز الهدف الثامن لصالح العالمي في شباك ابها في الدقيقة 86 من عمر الشوط الثاني.