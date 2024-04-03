نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم الثلاثاء في كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي يوفنتوس فوزًا مهمًا على نظيره لاتسيو في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح السيدة العجوز.

وكانت المباراة بين يوفنتوس ولاتسيو قد إنطلقت مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو

- سيطر فريق يوفنتوس على مجريات الشوط الأول، لكن دون تسجيل أهداف.



- في الشوط الثاني، سجل فيدريكو كييزا هدفًا لصالح يوفنتوس في الدقيقة 50.



- أضاف دوشان فلاهوفيتش هدفًا آخر في الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين.