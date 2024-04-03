نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الأهلي يخطف فوزًا صعبًا من الزمالك بفارق هدفين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لقاء مثير، حقق فريق الأهلي لكرة اليد فوزًا صعبًا على منافسه الزمالك بنتيجة 33-31، وذلك في المواجهة التي أقيمت بصالة العاصمة الإدارية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة اليد في مصر.

يد الأهلي يخطف فوزًا صعبًا من الزمالك

يستمر الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة بعد ختام 11 جولة من المسابقة، في حين يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ويأتي البنك الأهلي وسبورتنج في المراكز الثالثة والرابعة برصيد 23 و21 نقطة على التوالي.

قدّم الأهلي أداءً مميزًا أيضًا في المباراة السابقة حيث فاز على فريق طلائع الجيش بنتيجة 28-24، مما يؤكد استمراره في تقديم عروض متميزة طوال الموسم.