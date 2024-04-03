نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري "2008" يفوز على فاركو بهدفين لهدف في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق المصري تحت 15 عامًا، في الفئة العمرية "2008"، بقيادة المدرب عمرو الشموتي، من تحقيق فوزٍ مهم على فريق فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

المصري "2008" يفوز على فاركو بهدفين لهدف

جرت المباراة على ملعب فاركو ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الجمهورية لنفس الفئة العمرية، وقد أدار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة البحيرة، بقيادة الحكم أحمد محمد ومساعديه خالد صلاح وسليم ابراهيم.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد فريق المصري إلى 56 نقطة، مواصلًا تقدمه في جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق المصري بهدف لاشيء، سجله نجم المباراة ميدو أشرف عبد اللاه في الدقيقة الـ33.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق فاركو في التعادل بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، قبل أن يضغط المصري ويحرز الهدف الثاني عبر البديل محمد أسامة في الدقيقة الـ33، لينتهي اللقاء بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف.

تألق لاعب يوسف حسام في هذا اللقاء، وشهدت التغييرات الموفقة للمدرب عمرو الشموتي دورًا كبيرًا في تحقيق الفوز.

تشكيلة فريق المصري شملت: فادي وائل عطوة في حراسة المرمى، يحيى جابر، كريم الحناوي، عمرو طارق، يوسف حسام في خط الدفاع، أحمد راضي، سيف رفعت، عمر أبو الليل في خط الوسط، وميدو أشرف عبد اللاه، سيف الجبالي، ونبيل العزب في خط الهجوم، مع مشاركة كبديلين لتامر أبو المعاطي ومحمد أسامة.

يضم الجهاز الفني لفريق المصري كل من: عمرو الشموتي كمدرب عام، هاني قطب كمدرب مساعد، أيمن علي كمدرب لحراس المرمى، محمد عجيزة كمحلل للأداء، محمد حبيشي كأخصائي للعلاج الطبيعي، السيد الشيخو كإداري، ومحمد التابعي كمسؤول للمهمات.

أما جهاز الإشراف فيتألف من: عباس نور الدين كمدير لقطاع الناشئين، محمد المنصوري كمدير إداري للقطاع، السيد الناغي كمشرف على تدريب حراس المرمى، وإبراهيم الصفتي كمدير لشؤون اللاعبين، بالإضافة إلى عادل فؤاد المسؤول المالي.