نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيورنتينا وأتالانتا في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا استعداداته لمواجهة نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة فيورنتينا وأتالانتا

ومن المقرر أن تقام مباراة فيورنتينا أمام نظيره فريق أتالانتا مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب أرتيميو فرانتشي.

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق فيورنتينا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل أتالانتا المركز السادس برصيد 50 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأتالانتا

وتنقل أحداث مباراة أتالانتا أمام نظيره فريق فيورنتينا مساء اليوم الأربعاء في كأس إيطاليا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.