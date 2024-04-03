نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يحدد شرطًا لإقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى أحمد حسن، القائد السابق لمنتخب مصر، بتصريحات حول إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في المملكة العربية السعودية.

أحمد حسن يحدد شرطًا لإقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية

جاءت هذه التصريحات بعد توجيه رابطة الأندية المصرية دعوة للفريقين لخوض المباراتين في السعودية، حيث من المقرر أن تُلعب مباراة الدور الأول في 15 أبريل، ولقاء الدور الثاني في 25 يونيو.

حيث أشار حسن خلال مداخلته في برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على قناة ETC إلى أهمية الحصول على موافقة من الفيفا والاتحاد الإفريقي قبل إعلان إقامة المباراة في السعودية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أمر حاسم.

كما أكد على أن كرة القدم تعتبر صناعة وتسويق، وأن إقامة المباراتين في السعودية تعتبر فرصة لتحقيق أرباح جيدة، مشددًا على ضرورة احترام اللوائح قبل اتخاذ أي قرار رسمي.

وفيما يتعلق بأزمة محمد صلاح مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، أعرب حسن عن أمله في أن تنتهي هذه القضية وأن لا تتحول إلى مادة إعلامية.

وشدد على أن الوضع يتطلب ذكاءً وعقلانية، مشيرًا إلى أنه في السابق كان المنتخب يُفضل في بعض الأحيان المصلحة العامة على الأمور الفردية، وأن هذا المنطلق يجب أن يستمر.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية حل الخلافات قبل دخول المنتخب في معسكره المُقبل، مع التأكيد على أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى نتائج سلبية، متمنيًا إغلاق هذا الصراع قبل بدء المعسكر القادم.

يُذكر أن محمد صلاح قد غاب عن معسكر منتخب مصر في شهر مارس الماضي بسبب إصابته التي تعرض لها خلال بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث طلب اللاعب فترة للتعافي من الإصابة.