محمد عبد المنصف: ظروف الزمالك الحالية لا تناسب سياسة الدور.. والحارس الكبير يجب أن يظهر في الأوقات الصعبة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق نصائحه إلى ثنائي حراس الفريق محمد عواد ومحمد صبحي، مؤكدًا أن الظروف الحالية للفريق لا تناسب سياسة الدور بينهما.

عبد المنصف: ظروف الزمالك الحالية لا تناسب سياسة الدور

وقال محمد عبد المنصف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "جيلي ترك بصمة كبيرة في تاريخ نادي الزمالك.. وأتمنى من الجيل الحالي استكمال مسيرة البطولات، وتوفير المناخ الجيد سيسهل من مهمة اللاعبين في تحقيق البطولات".

وتابع مدرب حراس الزمالك السابق: "راضي عن تجربتي كمدرب حراس مرمى للزمالك.. تلقيت عرضًا بالتواجد في تدريب أحدى المنتخبات المصرية".

وعن سياسة الدور بين حراس الزمالك، أوضح منصف قائلًا: "سياسة الدور كان يتم تطبيقها معي أنا وعبد الواحد السيد وكانت ناجحة، ولكن سياسة الدور في الفترة الحالية صعبة، ويجب الإعتماد على حارس أساسي".

وأردف: "المناخ الحالي لا يناسب سياسة الدور خاصة أن الجهاز الفني جديد وبعض عناصر الفريق تشارك منذ فترة قريبة، بجانب أن النتائج ليست مستقرة".

وأتم: "على محمد عواد ومحمد صبحي التركيز بشكل أكبر مع الزمالك في الفترة المقبلة.. على كل اللاعبين استغلال ارتباط أسمهم بنادي الزمالك.. الحارس الكبير هو من يحمل مسئولية الفريق على عاتقه".