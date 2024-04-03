عاجل.. مفاجأة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة حسين الشحات والشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تطور مهم في قضية حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، ومحمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، قد يؤدي إلى تصعيد الأمور إلى المستوى الدولي خلال الأيام المقبلة.

مفاجأة جديدة من اتحاد الكرة في أزمة حسين الشحات والشيبي

وأكد عبدالجواد في حديثه على برنامجه "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس، أن المفاجأة في هذه القضية هو أن اتحاد الكرة لم يحول ملف القضية إلى الجنة الانضباط إلا في 31 مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من 7 أشهر على بدء القضية، إلا أن الاتحاد قد حول الأوراق مؤخرًا، وهو ما دفع لتحديد جلسة استماع لمحمد الشيبي اليوم.

وفي سياق متصل، أصدر محامي الشيبي بيانًا خلال الساعات الماضية أكد فيه أن الأحكام والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي تؤكد أن المسائل الجنائية تخضع لصلاحيات القانون المحلي، وأن السلطات القضائية المحلية هي التي تختص بالبت فيها.