نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي زيربي يرد مجددًا على جدل ارتباطه بتدريب ليفربول وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المدير الفني لفريق برايتون، روبرتو دي زيربي، بتقديم تعليقات جديدة حول مستقبله مع النادي في ضوء الاهتمام المتزايد بتوليه مهمة تدريب ليفربول الموسم المقبل، خاصة بعد إعلان يورجن كلوب عزمه على ترك منصبه في نهاية الموسم الحالي.

هل يتولى دي زيربي تدريب ليفربول أو برشلونة؟

تُعد خطوة دي زيربي نحو ليفربول واحدة من بعض الخيارات المحتملة لتعويض كلوب، إلى جانب اهتمام برشلونة بالتعاقد معه لخلافة تشافي.

وفي إطار استجابته لهذه الشائعات، صرّح دي زيربي في حديثه لصحيفة "ميرور" الإنجليزية بأن الجدل المحيط بمستقبله ليس أمرًا مقلقًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه جزء من حياته المهنية.

وأضاف أنه يركز في الوقت الحالي على مهمته مع برايتون وتحقيق الأهداف المحددة، مؤكدًا أنه مرتاح ولا يواجه أي مشاكل شخصية، بينما تكمن التحديات في الملعب نفسه، خاصة مع وجود لاعبين مصابين والاستعداد للمواجهات الصعبة القادمة.

وفي ختام تصريحاته، أكد دي زيربي أن الصعوبات الحالية تتمحور حول التحضير للمباريات وإدارة اللاعبين المصابين، مؤكدًا بأن مستقبله أو عقده ليسا جزءًا من المشاكل التي يواجهها في الوقت الحالي.