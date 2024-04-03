نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم فعاليات الجولة الحادي والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي وذلك بثلاث مواجهات، وتشهد المواجهات صراع مثير وقوي على صدارة الدوري الإنجليزي والذي يشهد منافسة بين أرسنال ومانشستر سيتي من أجل خطف صدارة المسابقة والفوز باللقب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يقام اليوم ثلاث مواجهات تجمع بين كلا من:

برينتفورد - برايتون: 8:30 مساء بتوقيت مصر.09:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

آرسنال -لوتون تاون: 8:30 مساء بتوقيت مصر، 09:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

مانشستر سيتي -أستون فيلا: 9:15 مساء بتوقيت مصر 10:15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الإنجليزي

تنقل مبارايات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.