نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود من جديد منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد فترة توقف بدأت بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس الماضي، مع تأجيل البداية لمدة 72 ساعة من قبل رابطة الأندية المحترفة.

وتفتتح مباريات الجولة السابعة عشر من عمر المسابقة والتي تشهد غياب الثلاثي الزمالك وفيوتشر والأهلي بداعي المشاركة في بطولتي دوري الأبطال الافريقي وكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية".

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

ورغم وصول الدوري المصري لجولته السابعة عشر فهو يشهد غياب القطبين عن صدارة الترتيب الذي يتواجد فيه المصري البورسعيدي برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف مع نادي إنبي.

وتقام ثلاث مواجهات في افتتاحية الجولة الحالية وتجمع بين كلا من:

الإسماعيلي - سموحة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الجونة -المقاولون العرب: 9مساء بتوقيت مصر 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيراميكا كليوباترا- زد: 9 مساء بتوقيت مصر، 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.