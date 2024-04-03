نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس فرنسا اليوم الأربعاء 3 أبريل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات دور نصف نهائي من بطولة كأس فرنسا والتي تشهد نتائج ومباريات مثيرة في هذا الدور؛ وينتظر متابعي باريس سان جيرمان مباراة فريقهم أمام رين، من أجل معرفة الطرف الثاني في دور النهائي.

وضمن فريق أولمبيك ليون بطاقة التأهل الأولى بعد الفوز بنتيجة ثلاثية نظيفة على حساب فريق فالنسيان، ليضمن التأهل للنهائي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان في كأس فرنسا

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان أمام رين في تمام التاسعة وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر، العاشرة وعشر دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان في كأس فرنسا

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.